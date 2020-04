Perselen weromset nei guozzefoerazjeargebiet ‘Rûnom De Deelen’

Op 15 april 2020 is troch trije grûneigners ynstimd mei it weromsetten fan harren perselen nei it guozzefoerazjeargebiet ‘Rûnom De Deelen’ fia BIJ12. Dêrmei is foldien oan alle ôfspraken fan it ôfsletten mediationtrajekt.

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Rûnom de Deelen, grûneigners (beswiermakkers) en de provinsje Fryslân hawwe op 18 desimber 2019 in fêststellingsoerienkomst ûndertekene mei de útkomsten fan in Mediationtrajekt oangeande de yndieling fan guozzefoerazjeargebiet ‘Rûnom De Deelen’.

Troch it fasilitearjen fan dat trajekt hat de provinsje syn ferantwurdlikens fertaald yn in oplossing, dy’t alle oanbelangjenden rjocht docht en de gewoane ferhâldings tusken alle partijen werom brocht hat. Yn oerienstimming dêrmei binne de rinnende oanspraaklikheidskleem oan ANV Rûnom De Deelen, en trije beropssaken fan beswiermakkers dy’t noch oerbleaun wiene, by de Rjochtbank Noard-Nederlân troch oanbelangjenden ynlutsen.