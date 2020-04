Pakes comeback (2)

Klik hjir foar de foarige ôflevering.

Pake: Sytske? Do bedoelst jim mem. Ja, dat like my al sa ta. Mar wat is dat einliks, je? Hellewyn? Wat betsjut dat? Wyn út ’e hel? Dat heart mar wakker nuver. Hja is dochs net betize rekke yn in soarte fan satanyske sekte of sa?

Se bliuwe stean yn de doar fan de útfanhûzerskeamer.

Nynke: (laket) Nee. Se het in soad by it ein, mar dat noch krekt net. Mar kenne jo dat net, Halloween? Nee? (Pake skodhollet) No, dat is een soort grizelfeest, mei ferklaaien en sa. En gesichten snije yn pompoenen en dêr dan kaarsen yn dwaan. Einliks héél fout.

Pake: Oong. Ut Amearika oerwaaien kaam, tink? Lykas de krystman en Falentynsdei?

Nynke: (docht de doar fan de útfanhûzerskeamer iepen) Hiene we dy hjir dan froeger net? Sjoch, dit is de lozjearkeamer wurden no’t Piter hjir gjin kantoar mear het.

Pake: Piter? Do bedoelst jim heit.

Nynke: Ja, toen er útnaaide, hè we de boel hjir mar daliks fet ferboud.

Pake: Hiene jim gjin hope dat er weromkomme soe?

Nynke: Nee, krekt oarsom, dêr wiene we earder bang foar. Piter en Sytske hiene de lêste jierren oars net as rúzy. Dat wy wiene fet entûsjast toen we hearden dat se eindelik útelkoar soene gean. Woenen se ik hast noch om ús byelkoar bliuwe. Mar wy seinen tsjin hun: wy hè lauwer dat jim hjoed gean skieden as moarn. No, no mut ik….

Pake: Eh,… Nynke?

Nynke: Ja?

Pake: Hast wol yn de gaten dat jim mem dyn bloeske te hyt wosken hat?

Nynke: No, ik hè it sels wosken, mar wêrom tochten jo dat?

Pake: Fielst net datst in bleate bûk hast? Ik kin dyn nâle sjen. Ik tocht, ik sis it mar even foar it gefal datst hjoed noch earne hinne moatst of sa. Do kinst sa net foar it ljocht komme.

Nynke: (byt fan har ôf) No dat is yn, hear, tsjintwurdich; dat is de mode.

Pake: Is dat moade? (skodholjend) At it sa trochgiet, sjoch ik al oankommen datst my skielik nochris fertelst dat it moade is om wer as Adam en Eva om te rinnen.

Nynke: (in bytsje lilk) Drong der niks fan de butenweareld yn jo bejaardetehús troch of sa? No, mar yn elk gefal mut ik no wer an it learen.

Pake: Op freedtemiddei? Do hast my oars ea ris ferteld dat studearjen yn it wykein tsjin dyn prinsipes wie.

Nynke: Is ik sa. Mar we hè moandei tentamen en ik hè der noch net folle an dien.

Pake: No, gean der mar gau fierder mei, myn faam, ik rêd my wol.

Sytske is noch altyd drok dwaande yn de keuken. Se hat de kompjûter der by oan foar it resept. At Nynke nei har keamer (bûten byld) rint en pake de útfanhûzerskeamer yn giet, komt Douwe de keuken yn.

Douwe: Bist no noch altyd net klear mei dy kompjûter? Ik hè toch in healoere lyn al sein dat ik ’m noadich hie?

Sytske: No moast net sa eamelje, want ik moat dizze taart daliks klear ha en ik moat it resept derby hâlde.

Douwe: No, dan kenst it toch wol even útdraaie? Dan ken ik der teminsten op.

Sytske: Dat ha ’k al besocht en dat woe net.

Douwe: Lit my dan mar even.

Sytske: Nee! Bliuw derôf. Ferline wike diest ek wat nuvers en toen koene we it helendal net mear werom fine. Do kinst toch noch wol fiif minuten wachtsje? Gean mar even nei pake.

Douwe: Pake?

Sytske: Ja, dy is krekt oankaam. Sjoch mar even op de útfanhûzerskeamer ast him ek ergens mei helpe kinst.

Douwe: Sliept er hjirre, jûn? Fokkerderfok! Oh, man! (op syn Ingelsk) Eh… , ik mut earst even belje.

(tongersdei fierder)