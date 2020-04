Omrin organisearret Nasjonale Bijetelling foar thús

Op sneon 18 en snein 19 april wurdt de jierlikse Nasjonale Bijetelling holden. Omrin, sûnt febrewaris 2019 oansletten by it Bijepakt fan Silence of the Bees, organisearret en fasilitearret in bijetelling foar de hiele húshâlding yn eigen tún. In moaie bûtenaktiviteit foar jong en âld, sûnder kontakt mei oaren te hawwen.

Bijetelpakket

Op de webside fan Omrin is mear ynformaasje oer de bijetelling te finen. De earste fyftich oameldings fan de bijetelling krije in spesjaal bijetelpakket tastjoerd mei ûnder mear in telformulier, blomsied en ynformaasje oer de ûnderskate soarten bijen. De oanmeldings gean hurd en dêrby jildt op=op. Mei de bijetelling kinne dielnimmers ek meidwaan oan de fotowedstriid troch in moaie foto of selske fan it bijetellen yn te stjoeren.

Bijepakt

Omrin wol in aktive rol spylje yn it ferbetterjen fan it bioferskaat op syn lokaasjes en dêrbûten, want sûnder bioferskaat gjin sirkulêre ekonomy. Bydragen oan alle soarten fan omrin, ek dy yn ’e omjouwing en natuer. It bijetellen is in weromkommende aktiviteit en ûnderdiel fan it troch Omrin yn febrewaris 2019 ûndertekene Bijepakt.