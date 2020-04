Oardelmetertoerisme kriget ympuls troch pitchwedstriid

De Noardlike ûndernimmersferieningen, marketingorganisaasjes en NDC Mediagroep wurkje mei-inoar gear om it saneamde ‘oardelmetertoerisme’ aanst op gong te bringen. Dêr binne se foar op syk nei orizjinele ûndernimmersinisjativen dy’t realisearre wurde kinne sa gau’t de koroanamaatregels it talitte dat it publyk der wer op út mei.

Oardelmetertoerisme

It Noarderlân is prachtich yn ’e maitiid, mar gjin toerist dy’t derfan genietsje kin. Besikers wurde oproppen om foaral net op fakânsje te gean. Op it stuit is der yn ’e media in protte omtinken foar de ‘exit-strategy’ foar de hjoeddeiske koroanamaatregels no’t de hoareka ticht is, eveneminten ferbean binne en minsken oproppen wurde om safolle mooglik thús te bliuwen. Der wurdt praat oer de ‘oardelmeterekonomy’. Yn de frijetiidssektor ûntstean al kreative ideeën foar wat dat ynhâlde kinne soe, bygelyks restaurants mei minder tafels en in oar systeem yn ’e keuken. Fia dizze wedstriid wolle de inisjatyfnimmers stimulearje dat der, mei yn achtnimmen fan de oardelmeterrestriksje, mear kreative en ynnovative oplossings foar de toerismesektor komme om dochs wer gasten ûntfange te kinnen.

Toerisme wichtige sektor foar it Noarden

De toerismesektor (hoareka ynbegrepen) biedt wurk oan 25.000 Friezen, 15.000 Drinten en 18.000 Grinslanners. It wie foar de koroanakrisis ien fan de fluchst groeiende sektoaren yn it Noarden. De koroanakrisis hat grutte ynfloed op de sektor. Sa binne seis op de tsien Drintske ûndernimmers bang foar in fallisemint, jout goed fjouwerfyfde fan de Fryske ûndernimmers oan dat se slim rekke binne en ferwachtet 75% fan de Grinslânske ûndernimmers de kommende perioade hielendal gjin omset mear te heljen út de besteande aktiviteiten. Dy sifers binne ôfkomstich út in resinte enkête ûnder frijetiidsûndernimmers út de trije noardlike provinsjes.

Oprop om mei te dwaan

Ideeën wurde beoardiele op orizjinaliteit, helberens en skaalberens. Ideeën kinne opstjoerd wurde op maksimaal ien A4’ke, uterlik 17 april nei ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl. It winnende idee wurdt publisearre yn it Dagblad van het Noorden, Frysk Deiblêd en de Ljouwerter Krante yn ’e wike fan 20-24 april.

Inisjatyfnimmers

It is in inisjatyf fan VNO NCW Noard, MKB Noard, NDC Mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen, De Groninger Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliânsje Fryslân, Keninklike Hoareka Nederlân en HISWA-RECRON.

Mear ynformaasje is hjir te finen.