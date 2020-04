Oanbieding yn de Nasjonale Museumwike

Fan ’e wike is de Nasjonale Museumwike, dy’t folslein yn it teken stiet fan fiifensantich jier befrijing. Om dat te fieren komt Museum Belvédère mei in spesjale aksje oangeande in resint ferskynde útjefte.

Yn ’e publikaasje De Familie Elion – een geschiedenis van verdwenen levens stean sawol in skilderij as in oangripende famyljeskiednis sintraal. De keunstner Frank Lisser skildere op fersyk fan syn mem in monumintaal oantinkingsbyld oan har heit, omkes en muoikes. In âlde, lytse swart-wytfoto tsjinne as foarbyld.

It wie it iennige dokumint dêr’t de Joadske famylje Elion mienskiplik op te sjen wie. Lisser wist net folle fan syn posearjende famyljeleden. It lange wurkjen oan it groepsportret brocht him net allinnich tichter by de ôfsûnderlike persoanen en harren skiednissen, mar ek by it libbensferhaal fan syn mem. Fan de fjirtjin besibben op it skilderij wiene der fjouwer foar de Twadde Wrâldoarloch stoarn, waarden der sân yn ’e konsintraasjekampen fermoarde en soene úteinlik trije de oarloch oerlibje: Lissers pake Cobus, syn âldste broer David en syn lytse neef Ko. Yn kombinaasje mei it skilderij sketse de optekene ferhalen en opnommen dokuminten de libbens fan werkenbere minsken en ferdwûne libbens.

Besjoch hjir de publikaasje.

Aksje: wa’t yn de Nasjonale Museumwike (20 o/m 26 april 2020) De Familie Elion bestelt, kriget der fergees in aansichtkaart fan it skilderij fan Frank Lisser by.

De publikaasje is ferskynd fanwegen de útstalling Contre l’Oubli – tegen het vergeten dy’t útsteld is troch de hjoeddeiske omstannichheden. Yn dat twalûk sil omtinken jûn wurde oan it wurk fan de fergetten keunstneres Edith Auerbach (1899-1994) en it unike famyljeportret fan Frank Lisser (1959).