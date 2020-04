Noard-Fryske fideorige oer toaniel

Net allinne yn Westerlauwersk Fryslân wurdt wakker fideootsjemakke, de Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân spylje ek net swak by. Sa hat de Noard-Fryske toanielskriuwer Gary Funck in fideorige makke oer Noard-Frysk toaniel. De rige bestiet wilens út tsien filmkes. Funck fertelt yn it Noard-Frysk net allinnich oer toaniel út de streek, mar bygelyks ek oer hoe’t in Ingelske skouboarch der yn Shakespeare syn tiid útseach en hoe’t eartiids special effects berikt waarden.

Hjirûnder is ien fan ‘e fideo’s te sjen. Klik hjir om de folsleine rige te besjen.