Noard- en East-Friezen moatte mûlekapkes op

Yn East-Fryslân moat men fan 27 april ôf in kapke of in sjaal foar mûle en noas hawwe as men op ‘e merk omrint. De ferplichting jildt ek yn winkels en it iepenbier ferfier. Allinnich bern ûnder de seis hoege net oan de ferplichting te foldwaan. Yn Noard-Fryslân jildt de bedekkingsplicht fan 29 april ôf, mar net op ‘e merk. Yn beide regio’s jildt de ferplichting ek foar passazjiers fan taksys, mar net foar de sjauffeurs dêrfan.

Yn it federale Dútslân hawwe alle dielsteaten eigen regels makke om de fersprieding fan it koroanafirus yn ‘e de iepenbiere romte foar te kommen. Elke dielsteat hat it bedekken fan mûle en noas yn guon situaasjes ferplichte, mar de ferplichting is net oeral like swier. Tige strang is Noardryn-Westfalen, dêr’t it bedekken fan it antlit ferplichte is yn alle romte dêr’t men der net wis fan is oft men altyd op oardel meter ôfstân fan in oar bliuwe kin. It lichtst is de ferplichting yn Berlyn, dêr’t de plicht allinnich bestiet foar passazjiers yn it iepenbier ferfier. Yn Berlyn is oertrêding fan de regels ek net strafber, wylst minsken yn Beieren bygelyks 150 euro boete krije kinne as se har net oan de regels hâlde.

Yn ferskate dielsteaten is it bedekken fan in part fan it gesicht yn guon situaasjes lykwols ferbean. Yn Beieren mei men bygelyks gjin auto bestjoere mei in bedutsen gesicht. Oeral yn Dútslân is it ferbean om by demonstraasjes it antlit te bedekken. Yn guon dielsteaten botst de bedekkingsplicht mei it ferbod om yn in bankgebouwen te wêzen mei bedutsen gesicht.