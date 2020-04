Nije needwet om koroanamaatregels hanthavenje te kinnen

It is juridysk net dúdlik oft it mooglik is om de anty-koroanamaatregels te hanthavenjen. Dat komt trochdat boargemasters allinnich needmaatregels hanthavenje meie dy’t se sels útfeardige hawwe. De maatregels om koroana tsjin te gean binne formeel besluten fan de feilichheidsregio’s. Dy hawwe gjin hanthaveningsfoech. It Nijs skreau dêr oardel wike lyn oer.

Om in dúdlike juridyske basis te skeppen foar hanthavening, hat it regear in foarstel foar in tydlike wet nei de Twadde Keamer ta stjoerd. Dêr moat it mei moolk makke wurde en jou de foarsitters fan de feilichheidsregio’s it foech om te hanthavenjen.

Yn de saneamde Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid stiet (oerset út it Hollânsk wei):

Kêst 34

As de foarsitter fan in feilichheidsregio op grûn fan kêst 39, foarste lid, fan de Wet veiligheidsregio’s tapassing jûn hat oan de artikels dy’t neamd wurde ûnder b fan dat lid fan it kêst, dan hat er ek it foech om tapassing te jaan oan kêst 124 fan de Gemeentewet foar safier as de lêst tsjinnet ta it hanthavenjen fan regels dy’t er yn ferbân mei dy tapassing útfiert.