Nije auto’s skielk mooglik foar in grypstoer te keap

De autohannel sil wrâldwiid tige hege koartings jaan op ‘e priis fan nije auto’s. Guon modellen sille foar de helte fan ‘e normale priis fan ‘e hân gean. Dat seit ekonoom perfester Ferdinand Dudenhöffer fan de universiteit Duisburg-Essen. Dudenhöffer is saakkundige op it mêd fan ‘e ynternasjonale autohannel.

Neffens Dudenhöffer is de Dútske automerk yn maart al mei in treddepart krompen en leit in fierdere delgong fan ‘e ferkeap yn ‘e ferwachting. Benammen yn Dútslân, dêr’t autoferkeapers almeast in flinke foarrie yn ‘e showroom hawwe te stean, sil dat derta liede dat hja de prizen flink sakje litte. Dudenhöffer tinkt dat benammen SUV’s foar in grypstoer ferkocht wurde, mei’t de populariteit dêrfan likegoed al fierhinne oer wie. De ekonoom wiist derop dat de prizen yn Dútslân yn 2017 ek efkes mei wol tritich persint sakke binne om nije klanten te lûken, wylst de need doe net heech wie.

Yn Nederlân hâlde autoferkeapers minder foarrie oan as yn Dútslân, mar Nederlanners keapje wol gauris goedkeape auto’s oer de grins. Boppedat sille Nederlânske autoferkeapers, dy’t foar in grut part de showroom tichtdien hawwe, besykje om mei hege koartings nije klanten te lûken.