Nij taalkado foar jonge âlden

It taaltaske wurdt dizze wike ferfongen troch it taalkado. Alle jonge âlden dy’t by de gemeente harren soan of dochter oanjouwe, krije ien. It taalkado is in pakket mei ûnder oaren Fryske flachjes en in eksimplaar fan It grutte foarlêsboek. Doel fan it pakket is dat âlden derta oantrúnd wurde om harren bern yn it Frysk grut te bringen.

It taaltaske bestiet sûnt 2008. De opfolger wurdt makke troch taalorganisaasje Afûk yn Ljouwert.