Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 8)

Alwer twa moanne om! De tiid fljocht foarby. Yn maaie myn lêste moanne skoalle en dan hiel juny reizigje troch Kuba. Hjoed of moarn sil ik ek mar ris begjinne mei it plannen fan dy lêste moanne. Ik wie fan doel om fan plak nei plak te gean, mar miskien bliuw ik ek wol in wike as twa op in plak dat my foldocht. Wy sille sjen.

Dizze fakânsjewike wie sa gesellich mei myn freonen fan skoalle. Wy hawwe moaie dingen dien: wetterfallen sjoen, nei it strân west, in fiskersplakje besjoen, flamingo’s sjoen en benammen in soad wille hân. It fielt krekt as binne we al jierren befreone. Saterdei sil ien fan harren fuortgean nei Kolombia, dus dêr sille we hjoed ôfskied fan nimme. Spitich, mar sa giet it dochs ast yn it bûtenlân bist: de iene komt en de oare giet. We hawwe yn alle gefal in moaie tiid hân.

In soad dagen hjir besteane út: wachtsjen, wachtsjen en wachtsjen. Fan ellinde ha we der mar wat op betocht. Om de tiid te deadzjen spylje we spultsjes. Sûnder ynternet moatst dochs wat, hin? Sa moasten we woansdei twa oeren op de bus wachtsje dy’t werom nei Cienfuegos gie. Kinst wol út dyn noas sitte te fretten, mar kinst ek lamliddige spultsjes dwaan. We ha fan alles by de ein hân: wurdspultsjes, haasjeover, riedspultsjes en sels in echte race. We hiene ien peso op ’e noas en sa begûn de race. Wa’t as earste de peso fan ’e noas hie, hie ferlern. Myn freonen binne trouwens alle trije fol by it ferstân. Mochst oait mei fakânsje gean nei Kuba, skrik dan net ast alle dagen sokke bernige spultsjes ynienen by de ein hast.

Doe’t we yn Trinidad wiene, besochten in soad Kubanen om mear jild te fertsjinjen troch ús in hegere priis te jaan. Benammen foar de taksys. Nei aardich wat tiid yn Kuba, witte we de normale priis foar in taksy wol sa’n bytsje, dus dy ekstreem hege prizen betellen wy fansels net. It slagge hieltyd aardich, oant wy nei in middei strân wol wer nei hûs woene. Der stiene in soad taksys op alle toeristen te wachtsjen. Foar tsien/fyftjin minuten taksy betellen wy ûngefear twa cuc de man. Dizze mannen fregen it dûbele: acht cuc foar ús beiden. Wy wiene aardich wis fan ússels en seine: ‘Nadie por seis? VAMOS’. Wy tochten dat makket wol yndruk. Efkes stoer fuortrinne en dan roppe se ús wol werom, mar nee. Se seine: ‘Ciao, ciao!’. Dêr stiene we dan, hear, want weromgean doarden we ek net, skytlakjes. We binne mar nei in strantsje fierderop rûn en hawwe dêr doe dochs noch acht cuc betelle foar de taksy.

Ik tink dat ús mem bliid is dat se myn wask net hoecht te dwaan. Ik haw nammentlik nei dizze fakânsje in hiele bulte. Yn myn casa particular ha wy in skjinmakster. Ik tink ek net dat sy hiel bliid is mei alle wask, mar goed. Ik bied altyd oan om myn eigen wask te dwaan, mar dat wol se noait. Grif bang dat ik wat ferniel, wat ik ek wol wer begryp.

Geeske van der Sluis