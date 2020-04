Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 7)

Fia https://www.itnijs.frl/2020/04/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-6/ is eventueel te lêzen en te efterheljen wat deroan foarôf gie.

Juster haw ik in typysk Kubaansk útstapke hân. Nije wike haw ik fakânsje fan skoalle en ik woe mei myn freondinnen graach nei Trinidad en Cienfuegos. Op skoalle hearde ik dat der in net al te prizige bus foar Kubanen bestie. Dêr soenen wy dan ek mei kinne, omdat wy in studintefisum hawwe. Moatst der allinnich om in oere as 6:30 wêze, want de kaartferkeap begjint in oere as 7:00 en der soe in grutte rige wêze. Dus Geeske wie der 6:30 en mar wachtsje en wachtsje. Oant se om 7:45 spitigernôch seinen dat de tickets allinnich mar foar twa oare bestimmingen bedoeld wiene. Dat wie wer moai, wachtsjen sûnder resultaat, en typysk Kubaansk.

Ferline wykein hawwe wy nei Viñales west. Dat wie prachtich! Viñales leit yn ’e provinsje Pinar del Rio en stiet bekend om de moaie natuer, de grutte tabaks- en kofjeplantaazjes en de fenomenale útsichten. Op saterdei hawwe wy te hynsteriden west. Us heit sei al: “Thús nea nei in hynder omsjoen en bist oan ’e oare kant fan ’e wrâld en giest der boppe-op sitten.” De kar wie: rinne of mei it hynder. Dus dat wie gau besletten. Wy hienen prachtige útsichten: it wie in moai aventoer.

Nei it jûnsiten fûnen we in kafeetsje dat op it earste gesicht hartstikke gesellich like. In dûnsgroep en sjongers. Dat wie harstikke moai, oant dy ús ferlieten en de Kubanen der sels wol efkes in show fan meitsje woenen. Se dûnsen mar om it libben en woenen harren salsaskills fansels ek wol efkes oan ús toane. It probleem wie allinnich dat se allegearre sa smoar wienen fan de rum, dat sels ik in bettere salsashow weijoech. Dêrby fyn ik dronken minsken hiel ferfelend. Dus de útgong wie rapido te finen. Dochs spitich dat se harren letter neat mear yn ’t sin bringe kinne fan myn salsashow. Sa myn bêst dien…

De oare deis gong foar ús it wekkerke om fiif oere moarns. Wy soenen nammentlik om seis oere mei de taksy en gids fuort om de sinne-opkomst te sjen. Der stie ús in dikke klim te wachtsjen, gjin hynder dit kear, mar it wie it hûndert prosint wurdich. Wy hienen in fantastysk útsicht boppe op de berch. It wie prachtich moai.

Nei hjoed haw ik hearlik in wike fakânsje fan skoalle. Sin oan! En… myn âlden en bruorke komme hast. Dêr sjoch ik it measte nei út!

Geeske van der Sluis

By de foto op de thússide: Hynsteride. Links freondinne út Súd-Korea, twadde fan links freondinne út Switserlân, dêrnjonken Geeske en rjochts freondinne út Sina.