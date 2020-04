Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 6)

Fia de link https://www.itnijs.frl/2020/04/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-5/ is eventueel te lêzen wat deroan foarôf gie.

It earste tripke fan april hat dizze wike al west. Mei twa freondinnen fan skoalle haw ik nei Las Terrazes west. Dat is in natuergebiet yn de provinsje Pinar del Rio. Lit my sizze dat it in aventoerlik tripke wie. Saterdei gongen we om sân oere mei de bus. It wie mar in dik oere riden, dus wy wienen der krekt nei achten. Wy stutsen earst oan by in restaurantsje dêr’t ús wolkomstdrankje klearstie: in Cuba libre. Werris wat oars as in bakje tee op de betide moarntiid. Nei it wolkomstdrankje hawwe we tsien minuten yn ’e bus sitten en dêr stie ús bakje kofje klear. Oant safier foldie dit tripke my wol.

Wy hawwe der twa dagen west en hawwe slept yn cabañas, dat binne lytse hutsjes. De toer mei gids wie allinnich de saterdeis. Net dat er him earne mei ynlitten hat, mar hy wie oanwêzich. En dêrby heart it ek folle moaier as der op it reklamekaartsje stiet: DAY TOUR WITH GUIDE.

Njonken alle drankjes krigen we ek frije tiid. Der wie in prachtige wetterfal mei in soarte fan rivierke dêr’tst yn swimme koest. Wy hawwe de hiele dei geniete. Neidat we de nacht trochbrocht hienen yn ’e cabañas, wat ek in hiele ûnderfining wie, binne we sneintemoarn betiid oan de kuiertocht fan fiif oeren begûn. We hawwe in tocht troch de bergen dien en hawwe prachtige fûgels en fruitbeammen sjoen. Wy hienen no in oare gids. Hy joech ús om acht oere moarns gjin Cuba libre, mar hy fertelde in soad oer alle fruitsoarten en bisten dy’t we tsjinkamen. Allegearre yn it Spaansk, dus ik koe my mar wer ynspanne.

Tiisdei bin ik op skoalle begûn oan nivo trije: intermedial. Oant no ta kin ik it aardich folgje. De dosint praat hiel helder en artikulearret goed. Dat jout my in soad help om alles te ferstean.

Sûnt de frou fan myn Kubaanske pake werom is, lit er him as in echte kening behannelje. Doe’t syn frou der net wie, koe en die er alles sels (op de ôfwask nei…). No rinkelet der efkes mei syn kofjekopke en dêr komt syn frou al oan mei it kofjekantsje.

Dit wykein sille we ek wer op in tripke. Ik hoopje dat it wer in moai wykein wêze mei.

Geeske van der Sluis