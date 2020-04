Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 5)

Wat deroan foarôf gie is te finen op en fia www.itnijs.frl/2020/04/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-wike-4/

Mei in freon en freondin út myn klasse like it ús foarige wike freed in goed idee om it wykein te begjinnen op it dak fan hotel Capri, lekker yn it swimbadsje. Ik hie der alris earder west mei myn freon. Dat wie in sukses. Sa joegen myn freondin en ik ús moai del op de lisstoel en naam myn freon in dûk yn it swimbad. Neat oan it hantsje; wy hiene dit earder dien. Oant der in frou nei ús takaam dy’t ús in handoek oanbiede woe en dan ús keamernûmer ek wol efkes witte woe. Ik haw mar gebrûk makke fan myn akteerfratsen en ferwiisde har moai nei myn freon, dy’t syn baantsjes oan it swimmen wie, mei: “He speaks Spanish”. Hy haksele der wat yn om en makke him der fan ôf, mar ik siet der net mear sa noflik as de foarige kear. Foar my wie it dan ek mar de lêste kear.

Saterdei haw ik mei twa freondinnen in toer troch Havana dien. Wy holden stil by in prachtich hotel mei in swimbad en in fantastysk útsicht op ’e see. Dizze kear woene we wol noflik op ús lisbedsje lizze, dus ha we netsjes om de priis frege. Dat wie dochs in better idee.

Yn in restaurant of kafee is it hiel normaal om de ober te roppen mei it sislûd: “psss psss”. Guon mannen dogge it ek op strjitte om oandacht te krijen, mar yn restaurants is it dus ek hielendal net ûnfatsoenlik. It docht my en myn twa freondinnen wat nuver oan. Ien fan harren komt út Switserlân en de oare út Sina en sy sizze ek beide dat se harren út it restaurant skoppe soenen as se de obers sa oansprekke soenen yn harren eigen lân. Dêrom ha we mar besletten om der hjir folop gebrûk fan te meitsjen. Ik hoopje dat ik it ôflear as ik werom bin yn Nederlân. Ik mei nammentlik wol graach út iten. En o ja..! Ik haw dizze wike in pizza iten. Ik tink dat net ien fan myn freonen it leaut. De reden wie dat ik echt hiel bot sin oan wat hie en der neat oars wie. Ik moat sizze, it foel my net ôf.

De frou fan myn 82-jierrich Kubaanske pake is werom fan har famyljebesyk. Se is hiel freonlik en wie bliid dat ik har man net trije wiken allinnich litten hie. Hy sil wol posityf oer my praat ha, omdat ik elke dei syn ôfwask dien haw. Fan har mocht ik salang bliuwe as ik woe, dus dat is bêst genôch. Hat dat ôfwaskjen dochs net om ’e nocht west.

De wiken fleane foarby. Hjoed haw ik op skoalle alwer de lêste dei fan ’e earste moanne. Ik moat in typysk Nederlânsk gerjocht meitsje. Dat wol allinnich net echt mei de yngrediïnten hjir yn Kuba, dus it wurdt: ierappels mei pûltsjes. Juster haw ik myn earste sertifikaat fan nivo twa: Level elemental, helle. Nije wike begjin ik op nivo trije.

Bytiden haw ik ek wolris wer sin om nei hûs te gean, om elkenien wer te sjen en myn eigen te hawwen. Ik haw it hjir bot nei it sin, mar thús mis ik altyd wol in bytsje. Dit wykein haw ik moaie plannen en april stiet, njonken skoalle, fol mei tripkes, dus dêr sjoch ik bot nei út!

Geeske van der Sluis