Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 4)

Dizze wike waard ik sjoen as in Kubaan! Ik rûn mei in jonge en in famke út Noarwegen troch Havana de Vieja. In Kubaanske man spruts ús oan, omdat hy de salsa mei ús dûnsje woe. Trouwens ek hiel typearjend yn Kuba: hast alle mannen sprekke dy oan op strjitte mei “Muy bonita”, “Linda”, “Guapa” ensafuorthinne. De earste wike fielst dy hiel spesjaal, mar nei fjouwer wiken komt it dy de strôt wol út. It bliuwt lokkich allinnich by wurden. Ik haw noch noait lêst fan ien hân. Kubanen binne gewoan flirterige minsken. Mar goed… Sa woe dy man dus de salsa mei ús dûnsje. It famke út Noarwegen seach it wol sitten, dus sy die de salsa mei him midden op ’e strjitte. Ik tocht ik sjoch wol efkes… Mar ik wie dêr ek gau fan ôf, want ynienen tocht dy man dat ik in Kubaan wie. Hy sei dat ik in Kubaansk gesicht hie, en Kubanen binne foar harren fansels net sa spesjaal as toeristen. It kaam my goed út; mei yn ’e achterholle dat ik noch mar ien salsales hân hie.

Mei wat klassegenoaten haw ik dizze wike útfûn dat der in ‘grutte’ supermerk is yn Havana. Se ferkochten der sels snobbersguod! Dat wie allinnich wol 11 cuc (€ 9,60); foar allinnich wat lytse pûdsjes. Yn dy ‘grutte’ supermerk wienen mar ûngefear tweintich ferskillende produkten. It bliuwt wat nuver hjir, dat iten keapjen.

Foardat ik hjir kaam like it my goed om Google Translate te downloaden. Blykber hie ik foar it offline gebrûk allinnich Nederlânsk – Ingelsk download. Dus ik besocht yn it wifipark it Spaanske te downloaden, mar dat mislearre hieltyd. Wat blykt no… Do kinst hjir yn Kuba hast neat downloade. Lokkich hie ik in wurdboek meinaam, dus dat brûk ik yn ’e klasse. Ik wie blykber de iennige dy’t ûnbekend wie mei it downloadprobleem, want hast al myn klassegenoaten hienen dat thús al dien. No ja, dan doch ik it noch wol efkes ‘old school’ mei it wurdboek.

Foar juster wie ik útnûge om in brulloft mei te meitsjen. It wie sa moai! Kubaanske muzyk, prachtige klean, oeral fersieringen, kleurrike blommen en blide minsken.

It te let kommen fan ’e Kubanen begjin ik hieltyd mear te begripen. Se libje hjir nammentlik mei nul prosint stress. Dêr kinne we yn Nederlân noch wat fan leare. Myn spieren stienen altyd sa spand troch alles datst elke dei mar wer dwaan moatst foar fan alles en noch wat en hjir haw ik dêr, nettsjinsteande dat ik nei skoalle gean, gjin lêst fan. Ik fyn dat der yn Nederlân in hege druk op ús leit. Dat is net slim, mar dat besefst hjir wol hiel goed, omdat it sa yn kontrast stiet. Foar Kubanen is it sa: as it hjoed net komt, komt it moarn wol. Foar in soad dingen is dat fansels net goed en it te let kommen is ek hiel ferfelend, mar se ha yn alle gefal gjin stress.

Ik sil ôfslute! Ik haw miskien wol in Kubaansk gesicht, mar ik kom leaver net te let op skoalle.

Geeske van der Sluis