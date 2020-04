Needoardering Feilichheidsregio trije wike ferlinge

De beheinende maatregels dy’t ferline wike ynsteld binne en oant 6 april rûnen, foarsjocht der ûnder oare yn dat de plysje optrede kin tsjin minsken dy’t net genôch ôfstân ta-inoar hâlde. Der is ek yn bepaald dat rekreative foarsjennings harren mienskiplike sanitêre romtes slute moatte.

De foarsitter fan de Feilichheidsregio Fryslân, Sybrand Buma, hat de ferlinging fêststeld nei de gearkomste mei alle Fryske boargemasters, tongersdeitemiddei op It Hearrenfean. Foar ferlinging oant 28 april is keazen, mei’t de lanlike maatregels ek oant dy datum rinne.

De boargemasters slute har oan by de oprop fan de minister-presidint om ek as it moaier waar wurdt, sa folle mooglik thús te bliuwen. De Feilichheidsregio ferwachtet dat it troch de maatregels en de oprop rêstich bliuwe sil yn Fryslân en spesifyk op de Waadeilannen. Dat laat de organisaasje ek ôf út it tal annulearrings by akkomodaasjes yn de hiele provinsje. De goede medyske soarch oan de eigen ynwenners komt dêrtroch nei alle gedachten net ûnder druk te stean. Mocht de praktyk oars wêze en toeristen dizze moanne dochs te folle nei de provinsje en yn it bysûnder nei de eilannen reizgje, dan kin de Feilichheidsregio dochs noch gau beslute om ta oanfoljende maatregels oer te gean.