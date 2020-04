Moaiste Drintske en Grinslanner wurden lykje wol Frysk

Yn syn fideo út de rige Even wat aans besprekt Jan Germs in rige wurden dy’t yn it ferline troch minsken yn Drinte en Grinslân oandroegen binne as ‘moaiste Drintske/Grinslanner wurd’. Guon dêrfan, lykas it Grinslânske ‘snoetjeknovveln’ hawwe gjin Fryske wjergader, mar in soad fan de neamde wurden wol. Tink oan mandielig en mieghummel.

Nijsgjirrich? Hjirûnder it filmke: