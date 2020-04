MKB-voucherregeling no ek foar oplieding personiel

Undernimmers kinne fan freed 3 april ôf de MKB-voucherregeling ek brûke foar it ekstra oplieden fan harren personiel. De leechdrompelige regeling komt ûndernimmers temjitte yn kosten foar bedriuwsûntwikkeling, ynnovaasje en strategysk personielsbelied. Undernimmers kinne oant 50% fan de kosten fan in eksterne ekspert of oplieding fergoede krije. De regeling wurdt ferromme.



Deputearre Sander de Rouwe: “Wy wolle ûndernimmers stimulearje om, wêr’t dat kin, krekt no te ynvestearjen yn harren personiel. Dizze krisis kin it momint wêze om personiel ekstra op te lieden. De regeling komt ûndernimmers dêryn temjitte. Wy fergoedzje de helte fan de opliedingskosten, oant in maksimum subsydzjebedrach fan € 2.500,-.”

MKB-Voucherregeling

De MKB-voucherregeling is bedoeld foar ûndernimmers dy’t ynnovearje, ûntwikkelje en/of oan ’e slach gean wolle mei strategysk personielsbelied. It wie al mooglik om as ûndernimmer sels foar in oplieding gebrûk te meitsjen fan de voucherregeling, no jildt dat ek foar personiel. Yn it kalinderjier 2020 is yn totaal € 850.194,- beskikber foar de MKB-Voucherregeling. Dêr is € 300.000 fan beskikber foar strategyske personielsûntwikkeling, dêr’t it oplieden fan personiel ek ûnder falt.

Foarbylden

De voucherregeling kin brûkt wurde foar bygelyks:

It oplieden fan meiwurkers sadat sy de krekte feardichheden hawwe om yn in oar produksjeproses meidraaie te kinnen.

It oplieden fan meiwurkers dy’t troch it weromrinnen fan oarders no minder wurk te dwaan hawwe.

De voucherregeling wurdt útfierd troch it SNN. Mear ynformaasje is hjir te finen.