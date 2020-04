Milaan feroaret yn krisistiid yn fytsstêd

De strjitten fan Milaan binne leger as ea en de lucht boppe de stêd hat yn desennia net sa skjin west. Twa fan de pear positive dingen oan de koroanakrisis dy’t de Noard-Italiaanske sakestêd no al moannen teheisteret. Mar as de lockdown oer is, wol it stedsbestjoer wat fan dy effekten behâlde.

Milaan stiet bekend as ien fan de meast fersmoarge stêden fan Europa. Foaral fanwege al it ferkear dat de stêd yn- en útrydt, seit de fise-boargemaster en wethâlder ynfrastruktuer Marco Granelli. Normaal ride der alle dagen 700.000 minsken mei de auto troch de stêd. Dat laat ta files en fersmoarging.

De fynstoflimyt stiet op fyftich mikrodieltsjes de kubike meter lucht, mar dy grins wurdt faak oerskrieden. Dêrom besiket it stedsbestjoer al jierrenlang om it autoriden yn de stêd te ûntmoedigjen. Milaan sil de stêd de kommende jierren ferbouwe om minsken mear rinne en fytse te litten. De fise-boargemaster fertelt dat fan ’t simmer al fytspaden oanlein en fuotpaden ferbrede wurde. Dêr wurdt sa’n 35 kilometer oan diken foar oanpast. Der wurdt ynset op in grutter gebrûk fan fytsen, mar ek elektryske scooters en autopeds. Dat binne de middels dêr’t ynwenners harren op in feilige ôfstân mei ferpleatse kinne en net it firus ferspriede.

It stedsbestjoer hopet ek dat minsken trochgean sille mei it brûken fan it iepenbier ferfier, mar dêr is yn in oardelmetermaatskippij minder romte foar. En minsken binne benaud om mei-inoar yn ’e metro of bus te sitten.