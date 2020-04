Mei-inoar oan ’e slach foar in griener Hearrenfean

De gemeente It Hearrenfean wol yn de kommende perioade ynwenners, ûndernimmers, organisaasjes en skoallen oproppe om diel te nimmen oan ferskate duorsumheidsprojekten. Dat mei it doel om de gemeente griener te meitsjen, it bioferskaat te fergrutsjen en de iepenbiere romte ree te meitsjen foar it klimaat fan de takomst.

Mear grien as útgongspunt

Klimaatadaptaasje giet oer de mjitte dêr’t wy it gebiet dêr’t wy mei-inoar yn libje yn oanpasse oan de klimaatferoaring. It giet dêrby om hegere temperatueren (waarmte) en mear rein yn koarte tiid (wetter). Bioferskaat giet oer ferskaat fan libben en is fan belang foar in skjinne en sûne wrâld. Wat mear ferskaat, wat stabiler it libben op ierde is. Wat mear fariaasje, wat mear de natuer yn lykwicht is. Beide ûnderwerpen binne net allinnich fan belang foar de natuer en ús lbbensomjouwing, mar ek om oerlêst, sykten en pleagen foar te kommen en te bestriden. Tink bygelyks oan de ikeprosesjerûp.

Wethâlder Hans Broekhuizen: “Fia tsien projekten wolle wy yn de kommende tiid wurkje oan it fergrienjen fan de gemeente. Tink oan it mooglik meitsjen fan geveltúntsjes, it oergean op ekologysk bermbehear, it fergrienjen fan bedriuweterreinen en it sintrum en it soargjen foar foldwaande nêstkastkes en blomrike bermen.”

Ien foar ien griener

It duorret jierren om it bioferskaat te fergrutsjen en ús gemeente ree te meitsjen foar in oar klimaat. “Dêrom kieze wy derfoar om stap foar stap oan projekten te wurkjen”, fertelt Broekhuizen. “En sa wurde wy ien foar ien griener yn de gemeente It Hearrenfean.” De projekten yn de útfieringsaginda slute wêr mooglik oan by al besteande inisjativen, lykas it Bijepakt en Operaasje Stienbrek. Inisjativen dêr’t ynwenners en ûndernimmers maklik oan meidwaan kinne. “Want ús lbbensomjouwing is net allinnich fan de gemeente, mar fan ús allegear.”

Duorsumheidsprogramma

De útfieringsaginda ‘Klimaatadaptaasje en bioferskaat’ makket diel út fan it Duorsumheidsprogramma dat yn 2019 fêststeld is. Dat programma hat trije haadtema’s: enerzjytransysje, klimaatadaptaasje & bioferskaat en sirkulêre ekonomy. Yn de kommende perioade wurde ynwenners en ûndernimmers útnûge om oan de projekten diel te nimmen.