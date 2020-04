Matteüspassy fan NHL Stenden op YouTube

No’t de jierlikse útfiering fan Bachs Matthäus Passion troch it koar fan de hegeskoalle NHL Stenden net trochgean kin, sil de útfiering fan 2019 op YouTube te hearren wêze. Jûn fan 19.30 oere ôf kin dy beharke wurde op https://www.nhlstenden.com/nieuws/nhl-stendenkoor-deelt-uitvoering-matthaus-passion-van-2019-youtube.

In foarpriuwke dêrfan, mei kommentaren fan koarleden is te besjen en te hearren op https://www.youtube.com/watch?v=RkIlB5WumDo&feature=youtu.be.

It koar wurdt foarme troch studinten en (âls-)meiwurkers fan de hegeskoalle. It gehiel stiet ûnder lieding fan Hans de Wilde.