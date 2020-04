Ljouwerter Krante hâldt literatuerbesprekkers dochs oan

De Ljouwerter Krante jout syn freelance-kultuerferslachjouwers dochs net dien. Dat fernijt literatuerwebstee Fers2 freed op Facebook. Ferline wike waard buorkundich dat de kranten fan útjouwerij NDC, wêrûnder de âld Ljouwerter, de freelance-meiwurkers net trochbetelle. Der soe yn ‘e koroanarite te min wurk foar harren wêze, sa waard sein. It Nijs skreau dêr doe dit stik oer: link.

Neffens Fers 2 hat kultuerbesprekker Jacob Haagsma de redaksje fan de LC derfan oertsjûge dat it sa net kin. “De literatuer giet fansels wol troch”, seit er. Haagsma wiist der ek op dat de haadredakteur fan de Ljouwerter de ferantwurdlikens dy’t de krante hat as it giet om Fryske literatuer en kultuer spesifyk beneamd hat.