Keunstorganisaasjes en musea tsjinje plannen yn by provinsje

Twaenfjirtich keunstorganisaasjes en trettjin musea hawwe by de provinsje in plan yntsjinne om yn oanmerking te kommen foar in finansiering foar fjouwer jier, de perioade 2021-2024. De keunstorganisaasjes freegje mei-inoar 20,7 miljoen euro, de musea 20,4 miljoen euro. Twa ûnôfhinklike advyskommisjes advisearje de provinsje watfoar ynstellingen dêrfoar yn ’e beneaming komme. Foar de simmer fan 2020 witte de oanfregers oft de oanfraach honorearre is.

Fan de 42 keunstorganisaasjes krigen 36 yn foargeande jierren in subsydzje fan de provinsje. By de 13 musea wiene dat fjouwer. In earste ynventarisaasje leart dat alle dissiplinen fan beide kategoryen fertsjintwurdige binne en dat de oanfragen út hiel Fryslân komme.

Proseduere

De provinsje kontrolearret op it stuit oft de oanfragen folslein binne. Dêrnei geane de Adviescommissie Kunst en Adviescommissie Musea oan ‘e slach mei de ynhâldlike beoardieling fan de plannen. De advyskommisjes advisearje dêrnei it kolleezje fan Deputearre Steaten. It kolleezje koerst op beslútfoarming foar 1 july 2020. Foar de keunstorganisaasjes is 13,4 miljoen euro beskikber, foar de musea hast 16,7 miljoen euro.