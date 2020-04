Kânsrike test fan nij medisyn tsjin covid-19

It akademysk sikehûs fan Nimwegen, it RadboudUMC, riedt in nije behanneling fan koroanapasjinten ta. Oant no ta wienen der gjin medisinen tsjin de nije covid-19-goarre dêr’t de wurking fan oantoand wurde koe. Op grûn fan in nije hypoteze oer de wurking fan it koroanafirus ha Nimweechske ûndersikers no lykwols in medisyn op ‘e kuer dat se fuortendaliks teste wolle.

Earder waard tocht dat benammen it malariamiddel glorokine fertuten dwaan koe tsjin de covid-19 (sjoch hjirre). Mar dat wie allinnich op grûn fan laboratoariumûndersyk. Yn petryskealtsjes like dat middel it firus te ferswakjen, mar by koroanapasjinten kin gjin struktureel effekt oantoand wurde. Omreden fan fûleindige bywurkings – pineholle, hertklachten, ferlies fan sicht en gehoar – binne sikehûzen yn Sweden dizze wike opholden mei it tatsjinjen fan it medisyn. Nederlânske dokters binne ek wat skruten yn it brûken derfan. Lykwols hie presidint Donald Trump fan Amearika fan ‘e wike noch wakker spul oer it guod mei minister-presidint Narendra Modi fan Yndia oer hydroksyglorokine, in justjes myldere fariant. Modi woe ynearsten in lading fan miljoenen doaskes sels hâlde, mar doe’t Trump oer Twitter begûn te drigen, joech er belies. Presidint Jair Bolsonaro beart ek wakker oer it medisyn. Sels sa bot dat syn tweets fuorthelle wurde, om’t de wurking net bewiisd is en Twitter syn kommunikaasjes – al is er noch sa’n wichtich man – sadwaande as nepnijs beskôget.

De wurking fan it medisyn dêr’t it RadboudUMC no mei op ‘e lappen komt, is noch likemin oantoand mar de ûndersikers jouwe der wol in deeglike ûnderbouwing foar. Dokters sjogge dat de COVID-ynfeksje oars ferrint as by gryp: ynearsten wurde pasjinten koart op de siken troch focht yn ‘e longen en nei likernôch njoggen dagen komt dêr in ûntstekkingsreaksje by, om’t it ôfwarsysteem it firus oanfalt. In part fan de pasjinten dat nei yntinsive soarch de sykte ferwint, kriget troch sa’n lang skoft mei focht tromboaze en groeden yn ‘e longen. Ynternist en ynfeksjesaakkundige Frank van de Veerdonk seit: “Die eerste fase, waarbij de longen vollopen met vocht, CT-scans van de longen er ernstig uitzien en patiënten snel kortademig worden bij toediening van vocht, zijn heel kenmerkend. Dit beeld is niet alleen te verklaren door de infectie van de longen. We hadden het idee dat tijdens dit proces ook de hele kleine bloedvaatjes in de longen lekraken. Die lekkage brengt de longen in de problemen, omdat ze deels vollopen.”

Foar de lekkaazje fan dy lytse bloedfetsjes hat Van de Veerdonk in mooglike ferklearring: “Covid-19 komt de longen binnen via de ACE2-receptor. Het virus bindt aan de receptor en wordt door de receptor de longcel ingetrokken waar het virus zich kan vermenigvuldigen. Bij een massale infectie verdwijnen die ACE2-receptoren dus van de buitenkant van de cel. Daarmee verdwijnt ook hun functie.” ACE2 hâldt it lichemseigen stofke bradykinine ûnder de tomme. Bradykinine ferwidet ûnder oaren bloedfetten, wylst it gearlûken fan de bronchiën bewurkmasteret, en befoarderet boppedat de trochlitberens fan bloedfetten foar bygelyks nutriïnten. As bradykinine net mear deltwongen wurdt, makket it bloedfetten lek. Van de Veerdonk: “We hebben goede redenen om aan te nemen dat we bij deze covid-19 infectie precies dit effect zien: ACE2 receptoren verdwijnen van de longcellen door het naar binnenbrengen van het virus, waardoor bradykinine vrij spel heeft en de kleine bloedvaten massaal gaan lekken op de plaats van infectie.” Fierder spilet bradykinine in rol by de ôfwar. It draacht nammentlik by oan it ûntstean fan in ûntstekking dy’t as doel hat ôf te weven mei sawol de feroarsaker fan selskea as mei deade sellen en skansearre weefsel en útein te setten mei reparaasjes. De swierrichheden mei de bloedfetlekkaazjes kinne dêrom noch slimmer wurde as de ôfwar fan de pasjint warber wurdt, mei noch mear belesting fan, en fangefolgen skea yn, de longen.

De ûndersikers hawwe harren ynsjoch, omreden fan de hjoeddeiske wrâldwide koroana-krisis, halje-trawalje publisearre, sûnder dat it earst troch oare wittenskippers hifke is. De publikaasje, dy’t hjir te finen is, foarmet no just it begjin fan de wittenskiplike hifking. Yn ‘e mande mei it akademysk sikehûs fan Utert wurdt op it heden in behanneling taret mei it medisyn icabitant dêr’t fan bekend is dat it de effekten fan bradikinine delbêdet en dat sadwaande kânsryk is tsjin de covid-19.

