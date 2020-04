Juridysk kommentaar: sels it koroanafeestje is offisjeel gewoan tastien

De Grinzer rjochtsperfester Jan Brouwer hie it sneinoer fiif ljuwe te pizeljen. Dat mei gewoan, seit er tsjin it Dagblad van het Noorden. Der is gjin wet dy’t soks ferbiedt.

Feestjes en sels koroanafeestjes binne ek gewoan tastein, leit er út. “Wie zegt er dat je hooguit drie mensen op bezoek mag hebben?” freget er retoarysk, om dy fraach fuort te beänderjen mei: “Rutte zegt het, maar het staat nergens.”

Brouwer heart by in groep juristen dy’t fûl fan ein geane tsjin de needferoarderings fan de lêste wiken. Neffens him wit gjin minske krekt wat deryn stiet en geane se fierste fier. In needferoardering kin gjin grûnwetlike frijheden ferbiede, leit er út.

“Een noodverordening kan samenkomsten verbieden,” seit er, “maar niet in je eigen woning.” Neffens him wurde der yn de needferoardering allegear dingen ferbean dy’t de oerheid sljochtwei net ferbiede mei. Hy seit oer bygelyks it ferbod op it besytsjen fan minsken yn fersoargingshuzen: “De wet en de grondwet zijn klip en klaar: dit kan niet.”

Elk mei sels útmeitsje oft er praters of útfanhuzers hat, ek as er yn in fersoargingshûs wennet, seit Brouwer. Dat hat te krijen mei it rjocht op privacy. Dy’t yn in studintehûs wennet, mei gerêst in feestje jaan. Oft it tûk is, is in oare fraach, mar de oerheid mei it net ferbiede. Demonstraasjes ferbiede mei neffens him likemin, krekt as it sluten fan tsjerken.

“Als de overheid haar burgers aan de voorschriften houdt, dan moet zij die die zelf ook in acht nemen”, seit Brouwer.

Dat de needferoarderings no net rjochtsjildich binne, wol net sizze dat dat sa bliuwt. Der is wet op kommendewei dy’t de needferoarderings ferfangt en dy’t wol twingende ferboaden opleit. Brouwer ferwachtet dat minsken dy’t in boete krige hawwe foar it oertrêdzjen fan de needferoarderings de oerheid oankleie sille.