Jeugd op it Bilt kloftet gear en fernielt plysjeweinen

In groep jongelju hat sneontejûn yn in bosk by de Georg van Saksenstrjitte yn Sint-Jabik twa plysje-auto’s fernield. Dat barde nei’t de plysje in ein makke hie oan in kampfjoerfeest yn de bosk. Meardere jongeren flechten fuort doe’t se de plysjes seagen. Dêrtroch wie der net mear sprake fan it oertrêdzjen fan de antykoroanamaatregels.

It kampfjoer waard útmakke en doe’t de plysjes by harren auto’s weromkamen, die bliken dat dy fernield wiene. De spegels wiene derôf, der sieten dûken yn ‘e auto’s en der wie in bân lek stutsen. Der wurdt in ûndersyk ynsteld nei de jongelju, fan in stikmannich is de namme bekend.

Boarne: Omrop Fryslân