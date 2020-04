Itensiede foar 800 flechtlingen yn Grikelân

Doe’t Caroline Sandberg fan Ljouwert hast trije wike lyn har bedriuw TikaFood slute moast fanwege de maatregels om fersprieding fan it koroanafirus foar te kommen, besleat se fuortdaliks nei har dochter yn Grikelân te gean, om dêr iten te sieden foar de stifting foodKIND.

Hja kôket út namme fan dy partikuliere stifting mei fiif minsken alle dagen foar goed achthûndert flechtlingen út it kamp Malakasa op it fêstelân fan Grikelân. Dy krije fiif dagen yn ’e wike in sûn fegetarysk miel mei in farske salade.

Besjoch in filmke: