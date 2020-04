Is it slim as de auto lang stilstiet?

It is net goed foar in auto om hiel lang stil te stean. De ANWB jout dêrom wat tips foar autobesitters dy’t thús wurkje.

It is ferstannich om ienris yn ‘e fjirtjin dagen in lyts eintsje te riden. De ANWB riedt in rit fan op syn minst in healoere oan, sadat de moter goed opwaarmje kin en de akku de tiid kriget om himsels op te laden.

Foar’t men de dyk op giet, is it tûk om efkes de floeistoffen te kontrolearjen: oalje, kuolfloeistof, rútwiskerfloeistof en remfloeistof. Dat jildt ek foar de bannespanning. Ferjit ek net om de auto te waskjen: fûgelstront kin de lak bliuwend skansearje as it net op ‘e tiid ferwidere wurdt.

Moderne E10-benzine is minder lang hâldber as de âlde Euro 95, mar it kin gjin kwea as it in pear moanne yn ‘e tenk sit.