Is it Frysk Deiblêd sa benaud foar krityk?

“Wat sparje se no út mei it op non-aktyf stellen fan ien as Elmar Kuiper?” Dat freget Arjan Hut him ôf op it literêre webstee Fers2. Hut en Kuiper skreaune beide besprekken foar it Frysk Deiblêd. Koartlyn hawwe hja, lykas alle freelance-kultuerferslachjouwers fan Frysk Deiblêd, Ljouwerter Krante, Dagblad van het Noorden en oare Noard-Nederlânske kranten, dien krige. Dat binne neist de neamde twa bygelyks ek Doeke Sijens, Coen Peppelenbos en Cilla Geurtsen. Hja skreaune ûnder oaren resinsjes fan boeken en fan toanielstikken.

Friduwih Riemersma besprekt de kwestje op Fers2 en hja ferwûnderet har deroer dat útjouwer NDC just de kultuermeiwurkers dien jout, dy’t op in jierbudzjet fan hûnder miljoen euro amper wat kostje. Hja seit fierders dat Abe de Vries, einredakteur by it Frysk Deiblêd, fanwegen it stik moandei by de baas op it matsje roppen is. De Vries siet earder mei frou Riemersma yn de redaksje fan Fers2, mar is dêr al in hoart út wei. Frou Riemersma skriuwt op Facebook: “Mar Friesch Dagblad, ik haw dat stik skreaun & publisearre! Ik easkje de folsleine ferantwurdlikens op. Asjeblyft, noegje my út. Oant moandei.”