In nije libbensfaze foar de bruorren Anker

De abbekatebruorren Anker en Anker hâlde dermei op. De twilling Hans en Wim Anker wurdt takom 69 jier en giet dan mei pensjoen. Dat seine hja moandei tsjin Omrop Fryslân.

Anker en Anker binne lanlik ferneamd as strafpleiters. Hans is sûnt 1979 abbekaat, Wim sûnt 1981. Sûnt 1991 hawwe se in kantoar oan de Oksekop yn Ljouwert. It kantoar mei acht abbekaten bliuwt wol bestean, seit harren kollega Tjalling van der Goot op Twitter.

De Ankers stiene ûnder oaren Ferdi Elsas by, de moardner fan Gerrit-Jan Heijn. Oare kliïnten wiene de moardners fan Meindert Tjoelker, berneknoeier Robert M. en de ‘blokkear-Friezen’, dy’t de antyswartepytdemonstraasje yn 2017 opkearde.