Iepenloft hoareka-idee ‘BinnensteBuiten’ wint Noardlike pitchwedstriid

Monica Burgmeijer (30) út Grins hat it bêste idee foar it oardelmetertoerisme neffens de Noardlike ûndernimmersferieningen, marketingorganisaasjes en NDC Mediagroep. Dy skreauwen koartlyn in wedstriid út foar ideeën om it saneamde oardelmetertoerisme op gong te bringen sa gau’t de koroanamaatregels dat talitte. Yn ’e mande mei relevante partijen wurdt it idee útwurke ta in konsept om echt útfiere te kinnen yn Grins-stêd op it momint dat it kin. Dêrnei kin it útrôle wurde nei oare stêden en doarpen yn (Noard-)Nederlân.

It bêste idee út 230 ynstjoerings

Der binne mar leafst 230 ynstjoerings ynkaam en dêrfan is in top 10 gearstald op basis fan de kritearia ympekt, helberens en skaalberens. Dêrút is it iepenloft hoarekakonsept ‘BinnensteBuiten’ keazen as bêste idee. It is in ienrjochtingskuier yn in stêd of doarp by de hoareka, winels en oare trekpleisters del. Hoarekaûndernimmers betinke gerjochten en drankjes dy’t ôf te heljen binne en dy’t op feilige wize nuttige wurde kinne yn ’e iepenbiere romte.

Neffens de sjuery hat it idee de measte potinsje mei’t it de swier troffen hoarekasektor in perspektyf biedt troch it konsumearjen fan de mielen en drankjes nei bûten ta te ferpleatsen. De inisjatyfnimmers sille yn gearwurking mei ferskate relevante partijen sjen hoe’t it konsept tapast wurde kin binnen de protokollen dy’t op it stuit ûntwikkele wurde. Mei in útwurke draaiboek kinne oare stêden en doarpen it idee aanst ek útfiere.

Oare ideeën

De sjuery wie bliid mei it grut tal ynstjoerings en ek de kreativiteit dêrfan. Sa binne der ideeën yntsjinne foar keunstsinnige mobile húskes dy’t op kempings ynset wurde kinne, drive-in-festivals, picknickkuiertochten, in mobiliteitskonsept op wetterstof, in oardelmeteralvestêdetocht en in oplossing foar in oardelmeterterras. De ideeën sille yn oerlis mei de yntsjinners online beskikber steld wurde op de webside fan VNO NCW Noard om oaren ynspiraasje te jaan.

Emosjoneel, mar bliid ferrast

De studinte ynternasjonale kommunikaasje kin har idee útfiere mei help fan de spesjalisten út de Noardlike ûndernimmersferieningen en marketingorganisaasjes. Dy sille har helpe mei ferbinings te lizzen mei ûndernimmers en ynstellings, helpe mei it opstellen fan in draaiboek, it krijen fan fergunnings en mei de marketing. Ferline wike krige Monica te hearren dat se dien krige fan har hoarekabaan fanwege de koroanakrisis. De blidens wie dan ek grut doe’t se hearde dat har ynstjoering it winnende idee is en hja help krige by de útwurking dêrfan.

Oardelmeterpitches

De oardelmetertoerisme-pitchwedstriid is in inisjatyf fan VNO NCW Noard, MKB Noard, NDC Mediagroep, Marketing Drinte, Merk Fryslân en Marketing Grinslân yn gearwurking mei De Groningen Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliânsje Fryslân, Keninklike Hoareka Nederlân en HISWA-RECRON.

Mear ynformaasje is te finen op www.vno-ncwnoord.nl/noordelijkepitch.