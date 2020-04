Ideeën socht foar ympuls kulturele sektor yn oardelmeterekonomy

De needsaaklike maatregels fanwege it koroanafirus reitsje de kulturele sektor hurd. Eveneminten binne ferbean oant 1 septimber en musea bliuwe oant 1 juny ticht. De noardlike oerkoepeljende kulturele ynstellingen, partners en marketingorganisaasjes dogge in oprop op de fernimstigens fan de makkers fan Fryslân, Grinslân en Drinte. Mienskiplik wolle se de kulturele sektor in ympuls jaan yn it ‘nije normaal’ sagau’t it wer kin.

Keunst en kultuer op ôfstân

Kulturele ynstellingen binne wakker op syk nei kreative oplossingen. Musea binne dwaande mei ienrjochtingsferkearsrûten dy’t minsken rinne kinne. Of tinke oan in online ferkeapsysteem dat minsken garandearret yn in beskaat tiidsbestek it museum yn te kinnen. Foar teäters liket in nije publyksyndieling fan de sealen hast ûnmooglik. Oplossingen moatte rendabel bliuwe. Fia de pitchwedstriid wolle de inisjatyfnimmers stimulearje dat der mear kreative en ynnovative oplossingen komme foar de kultuersektor om binnen de oardelmeterrestriksje dochs wer fluch opstarte te kinne, sa gau’t dat tastien is. Twa wike earder sloegen de Noardlike marketingorganisaasjes en partners de hannen yninoar om toerisme wer op gong te krijen yn de oardelmeterekonomy. Dat smiet 230 ideeën op.

Grutte ferliezen yn kulturele sektor

Sjoerd Bootsma, artistyk direkteur LF2028: “Ast allinnich al witst dat Oerol sa’n 3,5 miljoen euro oan ynkomsten mist dit jier en de Skylger ekonomy 19,5 miljoen, dan kinst beredenearje dat dizze krisis in grutte klap foar de sektor en de ekonomy is.” De sektor is in boarne fan ynkomsten foar sechtjintûzen ynwenners fan de trije noardlike provinsjes en draacht boppedat by oan de leefberens fan dat gebiet. Seerp Leistra, bestjoerslid Stichting Beringer Hazewinkel reagearret: “In maatskippij sûnder keunst en kultuer is as kola sûnder prik. Nei seis wike kulturele lockdown snakke we nei moaie foarstellingen, konserten, festivals en útstallingen. Mar wy geane foarearst noch in skrale simmer temjitte. In protte makkers wurde dêr net allinnich emosjoneel, mar ek finansjeel enoarm troch troffen. Nije ideeën binne dêrom hurd nedich.”

Iepen oprop om mei te dwaan

Ideeën wurde beoardiele op orizjinaliteit, helberens en skaalberens. Dy kinne opstjoerd wurde op maksimaal ien A4’ke op syn lêst moandei 11 maaie foar 08.00 oere nei ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl ûnder fermelding fan ‘open call cultuur’. It winnende idee wurdt publisearre yn it Dagblad van het Noorden, Frysk Deiblêd en de Ljouwerter Krante op 14-16 maaie.

Inisjatyfnimmers

De aksje is in inisjatyf fan VNO NCW Noard, MKB Noard, NDC Mediagroep, Marketing Drinte, Merk Fryslân, Marketing Grinslân en Stichting Beringer Hazewinkel. Yn gearwurking mei: LF2028, Museumfederaasje Fryslân, Biblionet Grinslân, CGTC, De Verhalen van Groningen, Erfgoedpartners, Vrijdag en Stichting Kunst & Cultuur.

Mear ynformaasje is te finen op www.vno-ncwnoord.nl/cultuurpitch.