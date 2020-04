Himmelwike 2020: folop online fertier foar bern

Troch de koroanakrisis gean alle himmelwiken dit jier oer. As alternatyf jout Omrin it jierlikse swalkôffalprojekt, mei mear as 8.000 learlingen fan hûndert skoallen yn sân Fryske gemeenten, in ferfolch fia ynternet. Mei ûnder oare in swalkôffalútdaging, ôffalkwis, tsjet en bou- en kleurplaat leveret Omrin op it webstee www.himmelwike.nl oerenlang fertier foar basisskoallebern.

Fan griper nei ôffalkwis

Op it webstee kinne bern terjochte foar aardige nifeltips, fideo’s, in learsume ôffalkwis en in online swalkôffalútdaging. By dy útdaging is it de bedoeling dat bern in keunstwurk meitsje fan of oer (swalk)ôffal. De moaiste en nijsgjirrichste ynstjoerings meitsje kâns op fyftich euro oan boartersguod. Yn it jier dat de himmelwike tweintich jier bestiet, gean de bern dus net mei in griper en ôffalpûde de wyk yn, mar is der op ynternet wol fan alles te belibjen.

Doch no mei oan de online himmelwike! Dan gean we, sa gau’t it mei, wer echt oan ’e slach!