Heger berop om guozzeskea

De provinsje Fryslân giet yn berop yn seis saken oangeande it yn ’e mjitte kommen fan guozzeskea. De provinsje is it net iens mei de útspraak fan de Rjochtbank Noard-Nederlân fan 13 maart lêstlyn, dêr’t de beroppen fan de seis boeren tsjin harren konsesje yn ’e guozzeskea, grûndearre yn ferklearre binne.

De seis boeren hawwe grûn bûten guozzefoerazjeargebieten. Foar skea troch guozzen dêrbûten jildt in eigen risiko fan 20%. Neffens de rjochtbank hat de provinsje Fryslân net goed ûnderboud wêrom’t dat eigen risiko yn it generaal passend is. De rjochtbank freget ek om krekter te motivearjen oft dat eigen risiko passend is foar spesifyk dy seis gefallen.

De provinsje hat besletten om heger berop yn te stellen. De provinsje is it net iens mei de rjochtbank dat it eigen risiko fan yndividuele boeren motivearre wurde moat.