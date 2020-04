Haulerwiker wol G5-netwurkpeallen fleanbasis fuorthelje

In 42-jierrige ynwenner fan Haulerwyk is woansdeitejûn oanholden nei’t er in stek fan de fleanbasis Ljouwert fernield hie. De Haulerwiker woe de G5-netwurkpeallen op it fleanterrein fuorthelje.

De plysje trof de man om 21.00 oere hinne oan yn in sydstrjitte fan it Skieppedykje. Befeiligers fan de fleanbasis hiene al trochjûn dat der fernielings dien wiene. De Haulerwiker ferklearre dat er bot lêst hat fan strieling fan de G5-stjoermêsten.

De plysjes woene him doe oanhâlde, mar dat gie net samar, want de man fersette him en raasde en dêrby flibe er ek. De plysje sette dêrom in spijmasker op. De Haulerwiker is oanholden en ynsletten foar fierder ûndersyk.