Hashtag #jesuisenterrasse is seldsum wurden

Yn de jierren 2015-2019 wie #jesuisenterrasse (‘ik sit op it terras’) geregeld ien fan de populêrste hashtags op Twitter. Benammen as der yn Frankryk of België wer in oanslach troch moslimterroristen west hie, lieten minsken manmachtich fernimme dat hja harsels net bang meitsje lieten en gewoan trochgiene mei it libben. De hashtag wie basearre op je suis Charlie, de gjalp dy’t brûkt waard as solidariteit mei de redaksje fan Charlie Hebdo, nei’t dy yn jannewaris 2015 foar in grut part fermoarde wie troch islamityske terroristen dy’t it net iens wiene mei de frijheid fan it tydskrift om islamityske symboalen de gek oan te stekken.

Yn 2020 is de hashtag op Twitter noch mar in kear of fjirtich brûkt, benammen troch minsken dy’t it ferskil oanjaan woene mei de reaksjes op de oanslaggen en dy op it koroanafirus. No bliuwe minsken yn ‘e Frânsktalige wrâld manmachtich thús.