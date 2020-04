Grien ljocht foar nij swimbad Bûtenpost

Alle ljochten stean op grien foar de bou fan in nij enerzjyneutraal swimbad yn Bûtenpost. De gemeenterie stimde tongersdei 16 april yn mei in ekstra kredyt fan 1,2 miljoen euro. It bestimmingsplan is ek fêststeld, sadat de bou fan it swimbad mooglik wurdt.

“Ik bin bliid dat we koers holden ha en dat we meikoarten úteinsette kinne mei de bou fan in kwalitatyf en duorsum swimbad”, seit wethâlder Jouke Spoelstra.

Kwalitatyf, duorsum swimbad

It hjoeddeiske swimbad is sterk ferâldere en in ynvestearring yn dizze sportfoarsjenning wie hurd nedich. It nij te bouwen bad wurdt folslein enerzjyneutraal en ultramodern. It seisbaans 25-meterbad kriget in beweegbere boaiem en in klapwand. Dêrmei kinne alle brûkersgroepen optimaal fan it swimbad gebrûk meitsje. It gebrûk meitsjen fan de waarmtekeppeling fan it neistlizzende bedriuw Enitor Primo kin yn it nije bad trochgean. Der komme ek sinnepanielen op it dak, in waarmteweromwinsysteem fan restwaarmte út spiel- en dûswetter en in oanfoljende waarmtebuffer. De maatregels fertsjinje harsels werom fanwegen legere enerzjykosten.

Plenning

Oannimmer Friso Bouwgroep set fuortdaliks nei de definitive gunning mei it tariedende wurk útein. It plak fan de nijbou wurdt no noch brûkt as parkearterrein. Der komt tydlik parkearromte op it Mejontsmafjild. Beslútfoarming oer de ekstra finansiering bart letter fanwegen de koroanakrisis. Dat hat ynfloed op de plenning. It betsjut dat it swimbad net yn it twadde fearnsjier fan 2021 iepengiet, mar yn ’e twadde helte fan 2021. Oant dy tiid sille alle swimaktiviteiten yn it hjoeddeiske swimbad trochgean.