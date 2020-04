Gjin yntinsive soarch mear foar 70-plussers

De ôfdielings yntinsive soarch fan ‘e Nederlânske sikehuzen krije net mear as 2400 bêden. It personiel kin de soarch foar mear pasjinten net oan. Dat hawwe de sikehûzen freed te hearren krige. As der krapte ûntstiet, dan moat it personiel kieze hokker pasjint oft in bêd kriget en wa net. Dêr binne hjoed nije kritearia foar oanlevere.

De koepelorganisasje fan ôfdielings yntinsive soarch hawwe de opdracht krige om in pear hurde maatregels te nimmen. Pasjinten fan santich jier en âlder wurde net langer opnommen. Dat jildt ek foar pasjinten dy’t tige swak binne en in lytse kâns hawwe om yn libben te bliuwen. Fierders wurde pasjinten dy’t stjerre, net mear reänimearre. As organen fan pasjinten dermei ophâlde, wurde hja ek net mear behannele.

De nije rjochtlinen binne te finen yn it folgjende dokumint:

https://nvic.nl/sites/nvic.nl/files/20200402%20noodbrief%20taskforce.pdf