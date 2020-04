Gjin simmerfakânsje foar guon Flaamske learlingen

De hommelse oergong fan klassikale lessen nei digitaal thúsûnderwiis is net foar alle bern by te fytsen. Rûnom sykje skoallen en oerheden oplossings foar bern dy’t efterop reitsje. Yn Flaanderen is it doel dat guon skoallen fan ‘t simmer iepenbliuwe om sokke learlingen by te helpen.

De Flaamske minister fan ûnderwiis Ben Weyts is mei it Flaamske parlemint en mei skoallen oan it bepraten hoe’t dat it bêste kin. As de swiere anty-koroanamaatregels foar de simmer noch opheft wurde, dan sille guon skoallen as ‘simmerskoalle’ funksjonearje. Dêryn sille net inkeld de fêste ûnderwizers wurkje, mar ek studinten fan learare-opliedings en pensjonearre leararen dy’t graach byspringe wolle.