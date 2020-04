Gemeente Weststellingwerf pakt ikeprosesjerûp oan

De gemeente Weststellingwerf giet de ikeprosesjerûp previntyf te liif. Tiisdei 14 april set túnbedriuw Timmerman út Uffelte, yn opdracht fan de gemeente, útein mei in biologyske bestridingsaksje op goed 4500 iken yn Boyl, Easterstreek, Noardwâlde, Sânhuzen, Finkegea, Steggerda, De Blesse, Blesdike, De Hoeve, Aldeholtpea, Nijeholtpea, Teridzert, Aldeholtwâlde, Nijeholtwâlde, Wolvegea, Sonnegea en Aldetrine.

It giet om in previntive bestriding fan de ikeprosesjerûp. Dat bart troch de ikebeammen te besproeien mei nematoaden (miniskule wjirmkes). De nematoaden ynfektearje de jonge rûp, dy’t dan stjert. Dat is in biologyske en natuerfreonlike manier om de ikeprosesjerûp te bestriden en net skealik foar minske, bist en natuer. Mei dy biologyske metoade hellet de gemeente yn trochsneed 90% fan de pleach by de behannele beammen wei. De gemeente Weststellingwerf bestriidt de ikeprosesjerûp ûnderwilens in jiermannich op dy wize. Mei goed 4500 iken wurde dit jier mear iken behannele as foargeande jierren. Doe waarden der yn trochsneed 1300 iken behannele. Dit jier wurde ek in protte beammen yn Wolvegea, wêrûnder de wyk De Heide, previntyf behannele.

In folgroeide ikeprosesjerûp hat brânhierkes dy’t by minsken en bisten ta ferfelende of sels gefaarlike sûnensklachten liede kinne, lykas jokte, hûdútslach en yrritaasje oan ’e eagen en luchtwegen.

De gemeente kontrolearret alle jierren yn hokker beammen larven fan de ikeprosesjerûp sitte. Op plakken dêr’t bygelyks in protte fytsers delkomme, wurdt de rûp previntyf bestriden. Yn de jûnsoeren of nachts besproeit de hofker de beammen mei de nematoaden. Dat moat nei sinneûndergong, mei’t de wjirmkes net oer sinneljocht kinne. Twa wike nei de earste bestridingsomgong wurdt dy werhelle.

Wat kinne minsken tsjin de ikeprosesjerûp dwaan?

De ikeprosesjerûp is de larve fan in nachtflinter en komt yn ’e moannen april oant en mei july foar yn ikebeammen yn ferskate dielen fan Nederlân. Ikebeammen mei ikeprosesjerûpen binne werom te kennen oan de nêsten op ’e stammen of tsjokkere tûken: tichte spynsels fan ferfellingshûdsjes, mei brânhierkes en útwerpsels.

Wa’t tinkt de ikeprosesjerûp op in ikebeam sjoen te hawwen kin dat it bêste melde by de gemeente fia tel. 140561. Mear ynformaasje oer de ikeprosesjerûp is ye lêzen op www.weststellingwerf.nl/eikenprocessierups.