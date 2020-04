Geert Dales koe it by 50Plus net wiermeitsje

Geert Dales, de eardere boargemaster fan Ljouwert, hâldt op as foarsitter fan de partij 50Plus. Neffens Dales slagget it him net mear om fleurich te bliuwen yn it foarsitterswurk.

50Plus wie al wiken yn ûnstjoer. Trije fan ‘e fjouwer Twadde Keamerleden fan ‘e partij hiene te witten dien dat hja gjin betrouwen mear hiene yn Dales. Partijlieder Henk Krol stipe Dales lykwols noch al.

Dales is yn 2018 begûn as partijfoarsitter fan 50Plus. Hy ûnthiet doe dat er yn ‘e altyd roerige partij foar rêst en stabiliteit soargje soe. Dat slagge him lykwols net. Sels rekke er ek yn ‘e strideraasje behelle en koartlyn skelle er er partijgenoat Corrie van Brenk noch út foar ‘matennaaier’.

Dales wie fan 2004 oant en mei 2007 boargemaster fan Ljouwert foar de VVD. Dêrnei waard er bestjoerder fan hegeskoalle InHolland. Dêr naam er yn 2010 dien nei strideraasje mei de rie fan tafersjoch. Yn 2016 waard er lid fan 50Plus.