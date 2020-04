Talintûntwikkeler Fulkaan kundiget earste dosinten Summer Academy 2020 oan

De jierlikse Summer Academy fan Fryske talintûntwikkeler Fulkaan stiet folop yn ’e stegers. Mei oansprekkende dosinten as sjongeres Laura Vlasblom (bekend fan Frizzle Sizzle), it Sjongfestival en stimaktrise yn û.o. Kleine Zeemeermin en Happy Feet), ynternasjonaal breakdancekollektyf 155 (winners fan Nederlandse Dansdagen Jong Publykspriis) en Arjen Attema fan de ynternasjonaal trochbrutsen brassband Broken Brass stiet der in yntinsive wike fol ynspiraasje op it programma.

De Summer Academy wurdt fan 10 oant en mei 15 augustus holden yn Skouboarch de Lawei yn Drachten. In wike lang krije jongelju (fan 12 jier ôf) masterlessen fan dosinten mei ûnderfining yn de dissiplines sang, muzyk, teater en dûns. De dielnimmers wurkje de hiele wike yntinsyf oan ferskate feardichheden, en mei de oare dissiplines oan in cross-over einpresintaasje. Under lieding fan dosinten en treners ferskerpje se ûnder mear harren poadiumfeardichheden.

De Fulkaan Summer Academy slút ôf mei in einpresintaasje op sneon 15 augustus yn Skouboarch De Lawei. Ynskriuwing foar de Summer Academy is mooglik fia fulkaan.nl en kostet € 85,-.

Talintûntwikkeling

Fulkaan is de talintûntwikkeler foar de jongerein op it mêd fan alle net-poprelatearre muzyk yn Fryslân. Fan hafabra – harmony, fanfare, brassband – oant klassike ensembles. Jonge minsken fine by Fulkaan it hiele jier troch ynspiraasje, kennis en plezierige moetings om op in frijwillige en konstruktive wize harren talint te fergrutsjen. Njonken de jierlikse Summer Academy organisearret Fulkaan wurkateliers, masterlessen, festivals en mear. Fulkaan is in ûnderdiel fan Keunstwurk.