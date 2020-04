Fryslân yn Ferbining ferbynt yn koroanakrisis

Troch de koroanakrisis driigje kwetsberen en âlderen yn in sosjaal isolemint telâne te kommen. De provinsje Fryslân set dêrom fan ’e wike mei in nij inisjatyf útein: Fryslân yn Ferbining. Doel is om ynwenners dy’t fan help ôfhinklik binne en ynstânsjes dy’t stipe biede oaninoar te ferbinen.

Deputearre Douwe Hoogland: “De koroanakrisis hat grutte gefolgen foar de leefberens. Op de webside Fryslân yn Ferbining kinne ynwenners mei in helpfraach lêze wêr’t se terjochte kinne. Dêrmei wolle wy de mienskip bemoedigje en minsken fierder helpe yn dizze drege tiid.”

Kampanje is ek foar ûndernimmers

De kampanje is ek op ûndernimmers rjochte. In soad Fryske bedriuwen wurde troch de koroanakrisis rekke. Regelingen en aksjes foar bedriuwen binne op Fryslân yn Ferbining werom te finen. Yn de rin fan de kommende wiken sille mear tema’s en doelgroepen by de kampanje oansletten wurde. Sjoch foar mear ynformaasje www.fryslan.frl/fryslanynferbining.