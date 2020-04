Fryslân stelt wettersportseizoen foarearst út

Yn Fryslân stelle provinsje en gemeenten it begjin fan it wettersportseizoen foarearst út oant en mei 28 april. Dêr slute oerheden mei oan by de ferlinging fan de lanlike koroanamaatregels dy’t tiisdei lêstlyn troch minister-presidint Rutte ôfkundige binne.

It útstellen fan it wettersportseizoen hâldt yn dat de rekreaasjefeart yn Fryslân oant en mei 28 april tige beheind gebrûkmeitsje kin fan brêgen en slûzen. De Fryske gemeenten en de provinsje hâlde yn dizze perioade foar de betsjinning fan brêgen en slûzen it winterrezjym oan. Mei dizze maatregel stimulearje de oerheden rekreänten om thús te bliuwen en net sûnder reden it wetter op te gean. Dêr wurdt fersprieding fan it korroanafirus safolle mooglik mei tefoaren kommen.

Aktuele ynformaasje

Ynformaasje oer de provinsjale brêgebetsjinning stiet op www.fryslan.frl/bedieningstijden. De measte aktuele ynformaasje oer de gemeentlike brêgebetsjinning is te finen op de ûnderskate gemeentlike websiden.

Oprop

Lykas oanjûn yn de lanlike maatregels en de oprop fan premier Rutte freegje provinsje, gemeenten en Feilichheidsregio Fryslân ynwenners en toeristen om net of oars sa min mooglik de rekreative (far)foarsjennings te brûken. Ast net it wetter op hoechst, bliuw dan thús.

Hanthavening

De sanitêre foarsjennings yn jachthavens, op kempings en rekreaasjeterreinen bliuwe sletten oant en mei 28 april, lykas earder besletten en opnommen yn ’e needferoardering fan ’e feilichheidsregio. De needferoardering jildt ek op it wetter. Dat betsjut dat plysje en gemeenten ek op it wetter neffens de lanlike koroanamaatregels hanthavenje.

Feilichheidsregio

De Fryske gemeenten, de provinsje Fryslân en Feilichheidsregio Fryslân arbeidzje mei-inoar op yn it beslút om de winterbetsjinning oan te hâlden foar de provinsjale en gemeentlike brêgen en slûzen. De trije noardlike feilichheidsregio’s stimden op 27 maart harren needferoarderings ek opinoar ôf.