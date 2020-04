Fryslân kriget faaks foarrang by ôfskaffen antykoroanamaatregels

Net yn alle provinsjes fan Nederlân wreidet de Sineeske trudze like hurd. De goarre, mei it koroanafirus as kweadogger, makket benammen raar wurk yn Noard-Brabân en de Rânestêd, wylst de noardlike provinsjes der krekt rillegoed foar wei komme. Dat kin reden wêze om de maatregels dêr minder strang te meitsjen.

Dat seit Jaap van Dissel, de foarsitter fan ‘e groep saakkundigen dy’t it regear advisearje oer it koroanabelied. Yn de trije Noard-Nederlânske provinsjes kinne dokters noch ûndersykje mei wa’t nije pasjinten yn kontakt west hawwe. Yn de rest fan Nederlân is dat net mear te dwaan.

Fryslân kin dus, lykas de buorprovinsjes Grinslân en Drinte, skielk in losser rezjym krije. Dat hat lykwols al in risiko, seit Van Dissel, nammentlik horekatoerisme. As de terrassen te uzes wer iepengeane, dan kin it samar wêze dat ljuwe út oare streken dêrop delstrike. Soks barde yn ‘e grinsstreek ek doe’t België de horeka al tichtdien hie, mar Nederlân noch net.