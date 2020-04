Frysktalige peaskemeditaasjes

No’t der gjin tsjerketsjinsten holden wurde, komt it krap om mei de evangeeljeferkundiging yn de Fryske taal. Omrop Fryslân docht wol syn bêst mei de moarnstsjinsten út Frjentsjer wei, mar it brûken fan it Frysk beheint him ta in wurd fan wolkom en ris in liet.

It Nijs wol besykje om yn de koroanatiid te foarsjen yn Frysktalige oertinkingen op snein, te begjinnen op Earste Peaskedei. Liuwe H. Westra fan Lollum (foto) makket dy start royaal mooglik mei leafst trije meditaasjes, dy’t op de beide peaskedagen foar en nei on line komme. Se sille te finen wêze yn de rubryk Opiny.

De redaksje is dwaande om de kommende sneinen ek yn Frysktalige oertinkingen te foarsjen.