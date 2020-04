Fryske Folkshegeskoalle yn swier waar

Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) hat it yn de koroanatiid ekstra dreech. No’t der troch de krisis gjin gasten komme kinne, sjocht it der foar de stichting min út. Direkteur Amarins Geveke is bang dat 2020 as in ferlern jier beskôge wurde moat. Yn in brief oan de gasten, freonen en relaasjes leit se út dat de FHS as ûnôfhinklike ynstelling gjin subsydzje kriget en ôfhinklik is fan omset en fan syn freonen.

Der wurdt alles oan dien om oerein te bliuwen. De provinsje Fryslân is frege om de folkshegeskoalle foar ien kear te stypjen mei in finansjele bydrage. De stichting is himsels bewust dat it om Frysk kultureel erfskip giet. Bestjoer, direksje en meiwurkers betinke oplossingen foar de koarte en de lange termyn. Hoe kin de FHS yn it ramt fan de oardelmetermaatskippij syn gasten dochs noch wat biede?

Strippekaart

Ien fan de helpmiddels is de ‘FHS-Strippekaart’, dêr’t bygelyks in oernachting of ferbliuw mei betelle wurde kin of de kosten foar in kursus. Wa’t sa’n kaart hat kin sels bepale wêr er ‘de strippen’ oan besteget en wannear’t er dat docht. Om dêr de FHS mei troch dizze tiid te helpen betellet dejinge dy’t sa’n kaart oanskaft 25% ekstra, mar dy docht him- of harsels ek wat kado: in moai foarútsjoch om mei de tiid op Skylge oan ûntspanning ta te kommen.

De kaarten binne no te keap fia deze link. Der binne kaarten fan 50, 75, 100, 150, 200, 250 en 500 euro. Se bliuwe twa jier jildich. De kaarten kin ek brûkt wurde as kado oan in oar.

Nije freonen

In oare mooglikheid om de folkshegeskoalle te stypjen is om freon fan de FHS te wurden. Freonen stypje de stichting mei in jierlikse fêste bydrage. Minsken dy’t al freon binne wurdt frege om famylje en kunde oer te heljen om ek freon te wurden. Nije freonen kinne har oanmelde fia dizze link.