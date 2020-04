Fryske ‘Bouquet’ 14 april yn ’e winkels

Tiisdei 14 april sil foar it earst in Frysktalich diel fan de wrâldferneamde Bouquet-rige yn de tydskrifterekken lizze fan supermerken, tankstasjons en boekwinkels. Utjouwerij Regaad, spesjalisearre yn eigensinnige Fryske boekproduksjes, hat dit unike diel yn ’e mande mei de ynternasjonale Bouquet-útjouwer Harlequin produsearre. It Fryske diel hat de titel Leafde yn Ljouwert.

De setting fan it romantyske ferhaal is it Stedhâlderlik Hôf yn Ljouwert, dêr’t de ambisjeuze ‘quest relations manager’ Jinte Jellema in stoarmeftige relaasje krijt mei de knappe Fryske tykoan Hein van Kammen. It ferhaal is spesjaal foar dizze Fryske útjefte skreaun troch de iennige Nederlânske auteur fan Bouquet-ferhalen, Fleur van Ingen, dy’t sels yn Fryslân wennet. It is oerset nei it Frysk troch Martsje de Jong.

It boekje sil foar € 4,99 yn de rekken lizze. It giet foar ien kear om in Fryske oplaach. It earste eksimplaar is oanbean oan deputearre Sietske Poepjes.