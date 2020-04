Frysk Museum ferlinget útstalling ‘Tenant of Culture’ fanwege koroanakrisis

It Frysk Museum yn Ljouwert ferlinget Tenant of Culture: I forgot to tell you I’ve changed oant en mei 13 septimber 2020. Troch de koroanamaatregels wie de útstalling oars net mear te sjen.

It wurk fan Hendrickje Schimmel (Arnhem, 1990) draait om klean. Alles wat stikken is, soene je meitsje kinne, is it motto fan de keunstneres. Om stelling te nimmen tsjin it fergriemen yn de moadeyndustry begjint se har skulptueren mei restmateriaal, foaral moadeôflizzerkes. Sa binne der Westernlearzens te sjen dy’t makke binne fan platstrutsen âlde skuon, in jas makke fan twaddehâns learen tassen en oerlibbingspakken.

It Frysk Museum hopet 2 juny de doarren wer te iepenjen en folget dêr de lanlike rjochtlinen mei.

Troch de yntelliginte lockdown binne in protte minsken oan it himmeljen en nifeljen slein. De kleankast wurdt ek oanpakt, it Leger des Heils hat sels al oproppen om efkes gjin pûden klean yn te leveren, omdat de organisaasje de fraach net oan kin. Oerskot, fergriemerij en fersmoarging fan de moadeyndustry is krekt it ûnderwerp fan Hendrickje Schimmel har wurk.

Op ynstagram jout Schimmel meikoarten in artist talk oer de gefolgen fan de krisis op har wurk. Hja jout de harkers ek in opdracht mei: it meitsjen fan twa ôftanke stikken klean ien nagelnij item foar yn harren garderôbe. It iennige wat se nedich hawwe binne twa stikken klean, nulle en trie of tape, waskknipers, paperclips of feilichheidsspjelden. Wat der mar leit. De artist talk is live te sjen op de ynstagram fan It Frysk Museum, de datum wurdt meikoarten bekend makke op de webside fan it museum.

Tenant of Culture

Hendrickje Schimmel wurket ûnder de namme Tenant of Culture, ûnder oare om kommentaar te jaan op de merkkultuer yn de moadeyndustry. “Ik nim om sa te sizzen alderhande aspekten fan de kultuer yn brûklien om der myn ynterpretaasje oan te jaan.” Hja draait de konvinsjes fan de moade hielendal om, de snit fan de klean wurdt hielendal bepaald troch it materiaal en dan kin de rits soms wat skean rinne. Ien fan de fragen dy’t se harsels oan ien tried wei stelt is: hoe bepale wy wat opslein wurde moat, makke, beskerme en bewarre? Tenant of Culture ûndersiket de relaasje tusken moade, natuer en moraliteit.

Constant Dullaart

Troch de ferlinging fan Tenant of Culture start de útstalling mei wurk fan mediakeunstner Constant Dullaart (Leiderdorp, 1979) ek letter dit jier. De konseptuele keunstner is fan 10 oktober 2020 o/m 3 jannewaris 2020 te sjen yn It Frysk Museum.