Leafde yn Ljouwert, it earste Frysktalige boek yn ‘e Bouquetrige, dat begjin april útkaam is, is no al útferkocht. Dat docht Anne Popkema fan útjouwer Regaad op Twitter te witten. It boekje is yn it Nederlânsk skreaun troch Fleur van Ingen en yn it Frysk oerset troch Martsje de Jong.